Пожалуйста вставьте по смыслу наречия. Заря погасла, и я решился вернуться (...). Быстрыми шагами прошел я длинную площадь кустов и очутился в неглубокой лощине. На дне её торчало (...) несколько больших белых камней. Казалось...

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Пожалуйста вставьте по смыслу наречия. Заря погасла, и я решился вернуться (...). Быстрыми шагами прошел я длинную площадь кустов и очутился в неглубокой лощине. На дне её торчало (...) несколько больших белых камней. Казалось, они сползлись (...) для тайного совещания, и так (...), и так (...) висело над ней небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверёк (...) и (...) пискнул между камней. Я поспешил выбраться (...) на бугор. До сих пор я ещё не терял надежды отыскать дорогy (...), но тут я удостоверился в том что заблудился (...) . Слова для справок: жалобно, стоймя, плоско, прямо, бесконечно, туда, уныло, назад, окончательно, домой.

Автор: Гость