Сочинение про Маугли

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В сказочной повести писателя Дж. Р. Киплинга повествуется о мальчике по имени Маугли, приёмном сыне диких зверей, живущих в джунглях. Маугли вырос сильным, смелым, беспощадным к злодеям. Он победил тигра-людоеда Шер-Хана и стал предводителем волчьей стаи, а потом властителем тропических лесов: «…все джунгли были с ним в дружбе, потому что все джунгли его боялись». Но при этом у Маугли было доброе и отзывчивое сердце. Это видно по его отношению к волку Акеле, медведю Балу, пантере Баги-ре, удаву Каа, о которых он нежно заботится. Маугли с его разумом человека удалось постичь законы джунглей. «Мы одной крови, вы и я», — говорит он обитателям тропических лесов. И поэтому его окружает всеобщая любовь. Маугли великодушен и благороден. Он не затаил зла на людей, несмотря на то что они забросали его камнями с криками «Ступай прочь!». Через некоторое время Маугли по законам джунглей вернулся к людям и сумел их простить. Он — сильная личность с добрым и честным сердцем. Злобе и вражде герой противопоставляет любовь и верность.