Опишите классификацию измерительных приборов по различным признакам

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Опишите классификацию измерительных приборов по различным признакам
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Ответ(ы):
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Классификация[ ·         По способу представления информации (показывающие или регистрирующие) ·         Показывающий измерительный прибор — измерительный прибор, допускающий только отсчитывание показаний значений измеряемой величины ·         Регистрирующий измерительный прибор — измерительный прибор, в котором предусмотрена регистрация показаний. Регистрация значений может осуществляться в аналоговой или цифровой формах. Различают самопишущие и печатающие регистрирующие приборы ·         По методу измерений ·         Измерительный прибор прямого действия — измерительный прибор, например,манометр, амперметр в котором осуществляется одно или несколько преобразований измеряемой величины и значение её находится без сравнения с известной одноимённой величиной ·         Измерительный прибор сравнения — измерительный прибор, предназначенный для непосредственного сравнения измеряемой величины с величиной, значение которой известно ·         По форме представления показаний ·         Аналоговый измерительный прибор — измерительный прибор, показания которого или выходной сигнал являются непрерывной функцией изменений измеряемой величины ·         Цифровой измерительный прибор — измерительный прибор, показания которого представлены в цифровой форме ·         По другим признакам ·         Суммирующий измерительный прибор — измерительный прибор, показания которого функционально связаны с суммой двух или нескольких величин, подводимых к нему по различным каналам ·         Интегрирующий измерительный прибор — измерительный прибор, в котором значение измеряемой величины определяются путём её интегрирования по другой величине ·         по способу применения и конструктивному исполнению (стационарные, щитовые, панельные, переносные); ·         по принципу действия учётом конструкции (с подвижными частями и без подвижных частей); ·         для приборов с механической частью также по способу создания противодействующего момента (механическим противодействием, магнитным или на основе электромагнитных сил); ·         по характеру шкалы и положению на ней нулевой точки (равномерная шкала, неравномерная, с односторонней, двухсторонней (симметричной и несимметричной), с безнулевой шкалой); ·         по конструкции отсчётного устройства (непосредственный отсчёт, со световым указателем — световым зайчиком, с пишущим устройством, язычковые — вибрационные частотомеры, со шкалой на оптоэлектронном эффекте — люминофор, ЖК, СИД); ·         по точности измерений (нормируемые и ненормируемые — индикаторы или указатели); ·         по виду используемой энергии (физическому явлению) — электромеханические, электротепловые, электрокинетические, электрохимические; ·         по роду измеряемой величины (вольтметры, амперметры, веберметры, частотомеры, варметры и т. д.)[1].  

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