Опишите классификацию измерительных приборов по различным признакам

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Классификация[ · По способу представления информации (показывающие или регистрирующие) · Показывающий измерительный прибор — измерительный прибор, допускающий только отсчитывание показаний значений измеряемой величины · Регистрирующий измерительный прибор — измерительный прибор, в котором предусмотрена регистрация показаний. Регистрация значений может осуществляться в аналоговой или цифровой формах. Различают самопишущие и печатающие регистрирующие приборы · По методу измерений · Измерительный прибор прямого действия — измерительный прибор, например,манометр, амперметр в котором осуществляется одно или несколько преобразований измеряемой величины и значение её находится без сравнения с известной одноимённой величиной · Измерительный прибор сравнения — измерительный прибор, предназначенный для непосредственного сравнения измеряемой величины с величиной, значение которой известно · По форме представления показаний · Аналоговый измерительный прибор — измерительный прибор, показания которого или выходной сигнал являются непрерывной функцией изменений измеряемой величины · Цифровой измерительный прибор — измерительный прибор, показания которого представлены в цифровой форме · По другим признакам · Суммирующий измерительный прибор — измерительный прибор, показания которого функционально связаны с суммой двух или нескольких величин, подводимых к нему по различным каналам · Интегрирующий измерительный прибор — измерительный прибор, в котором значение измеряемой величины определяются путём её интегрирования по другой величине · по способу применения и конструктивному исполнению (стационарные, щитовые, панельные, переносные); · по принципу действия учётом конструкции (с подвижными частями и без подвижных частей); · для приборов с механической частью также по способу создания противодействующего момента (механическим противодействием, магнитным или на основе электромагнитных сил); · по характеру шкалы и положению на ней нулевой точки (равномерная шкала, неравномерная, с односторонней, двухсторонней (симметричной и несимметричной), с безнулевой шкалой); · по конструкции отсчётного устройства (непосредственный отсчёт, со световым указателем — световым зайчиком, с пишущим устройством, язычковые — вибрационные частотомеры, со шкалой на оптоэлектронном эффекте — люминофор, ЖК, СИД); · по точности измерений (нормируемые и ненормируемые — индикаторы или указатели); · по виду используемой энергии (физическому явлению) — электромеханические, электротепловые, электрокинетические, электрохимические; · по роду измеряемой величины (вольтметры, амперметры, веберметры, частотомеры, варметры и т. д.)[1].