В чем состоит явление резонанса? Почему солдаты не ходят строевым шагом по мосту?
Физика
В чем состоит явление резонанса? Почему солдаты не ходят строевым шагом по мосту?
Ответ(ы):
Гость:
Явление это заключается в совпадении частоты вынужденных колебаний с собственной частотой свободных колебаний системы. То же самое можно сказать про периоды колебаний. В этом случае амплитуда колебаний резко усиливается. Допустим, вы хотите максимально сильно раскачать обычные подвесные качели. Тогда частота вашего толчка (пусть с небольшой силой!) подстроится под частоту собственных качаний качелей. Когда солдаты идут по мосту в ногу, частота их шага может СЛУЧАЙНО совпасть с собственной частотой колебаний моста (а может и не совпасть. но лучше перестраховаться). Тогда амплитуда колебаний моста быстро и резко возрастёт и он может обрушиться!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста помогите Надо составить диктант из 50 - 70 слов на тему Морфемика. Орфогр??фия. Культура речи
Русский язык
Спиши имена существительные в два столбика: Обруч, дич, саквояж, плащ, теч, малыш, тягач, гуаш, тираж, чиж , рож, глуш,кирпич, плач, мелоч,гуляш...
Окружающий мир