В чем состоит явление резонанса? Почему солдаты не ходят строевым шагом по мосту?

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Явление это заключается в совпадении частоты вынужденных колебаний с собственной частотой свободных колебаний системы. То же самое можно сказать про периоды колебаний. В этом случае амплитуда колебаний резко усиливается. Допустим, вы хотите максимально сильно раскачать обычные подвесные качели. Тогда частота вашего толчка (пусть с небольшой силой!) подстроится под частоту собственных качаний качелей. Когда солдаты идут по мосту в ногу, частота их шага может СЛУЧАЙНО совпасть с собственной частотой колебаний моста (а может и не совпасть. но лучше перестраховаться). Тогда амплитуда колебаний моста быстро и резко возрастёт и он может обрушиться!