1.Понаблюдайте за рыбой, плавающей в аквариуме. Отметьте, из каких отделов состоит ее тело. 2.Рассмотрите голову рыбы. Какие органы видны на голове? Как расположены у рыбы глаза? 3. Рассмотрите тело рыбы. Определите, чем оно по...

Биология

1.Понаблюдайте за рыбой, плавающей в аквариуме. Отметьте, из каких отделов состоит ее тело. 2.Рассмотрите голову рыбы. Какие органы видны на голове? Как расположены у рыбы глаза? 3. Рассмотрите тело рыбы. Определите, чем оно покрыто; как расположены чешуи. Почему чешуи имеют такое расположение? 4. Рассмотрите на теле рыбы боковую линию – цепочку крошечных отверстий. 5. Рассмотрите плавники рыбы. Сколько их; где они расположены? Определите, какие плавники парные, а какие непарные. 6. Понаблюдайте за работой плавников, когда рыба неподвижна, поворачивается, всплывает, погружается, быстро двигается вперед.

Автор: Гость