1.Понаблюдайте за рыбой, плавающей в аквариуме. Отметьте, из каких отделов состоит ее тело. 2.Рассмотрите голову рыбы. Какие органы видны на голове? Как расположены у рыбы глаза? 3. Рассмотрите тело рыбы. Определите, чем оно по...
Биология
1.Понаблюдайте за рыбой, плавающей в аквариуме. Отметьте, из каких отделов состоит ее тело. 2.Рассмотрите голову рыбы. Какие органы видны на голове? Как расположены у рыбы глаза? 3. Рассмотрите тело рыбы. Определите, чем оно покрыто; как расположены чешуи. Почему чешуи имеют такое расположение? 4. Рассмотрите на теле рыбы боковую линию – цепочку крошечных отверстий. 5. Рассмотрите плавники рыбы. Сколько их; где они расположены? Определите, какие плавники парные, а какие непарные. 6. Понаблюдайте за работой плавников, когда рыба неподвижна, поворачивается, всплывает, погружается, быстро двигается вперед.
Ответ(ы):
Гость:
Ну я так не могу сказать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина коробки , имеющей форму прямоугольного праллелепида ,равна 25 см , ширина 18 см .Найди площадь и периметр дна коробки .Какой должна быть высо...
Другие предметы
Математика
Выразите в метрах 1 см,1мм,3км,,6дм,7см,8мм,4км,6дм,8см,5мм,56км,12дм,56см,89мм. ПОМОГИТЕ ПРОШ?? НЕ ХОЧУ 2 ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РЕБЯТЫ И НАПИШИТЕ С ...
Английский язык