Длина коробки , имеющей форму прямоугольного праллелепида ,равна 25 см , ширина 18 см .Найди площадь и периметр дна коробки .Какой должна быть высота коробки , чтобы её объём был равен 6750 см 3 ? ПОМОГИТЕ ДАМ 35 БАЛЛОВ

Математика

Длина коробки , имеющей форму прямоугольного праллелепида ,равна 25 см , ширина 18 см .Найди площадь и периметр дна коробки .Какой должна быть высота коробки , чтобы её объём был равен 6750 см 3 ? ПОМОГИТЕ ДАМ 35 БАЛЛОВ

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