Может ди тренер, лишённый педагогического дара, вырастить хорошего спортсмена

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Может ди тренер, лишённый педагогического дара, вырастить хорошего спортсмена
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тут двоякий ответ и да и нет . Да потому что если человек захочет научить то сможет,но и нет потому что просто человек который не имеет отношение к спорту ни чему не научит
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