Найдите число, 5/18от которого равно6/7от числа70
Математика
Найдите число, 5/18от которого равно6/7от числа70
Ответ(ы):
Гость:
67 от 70=60 70:7х6=60 518 =60 60:5=12 12х18=216 это число216
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