Спиши имена существительные в два столбика: Обруч, дич, саквояж, плащ, теч, малыш, тягач, гуаш, тираж, чиж , рож, глуш,кирпич, плач, мелоч,гуляш, роскош,престиж,смерч. Обозначь орфограмму. Напиши, какого склонения каждое сущ...
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Спиши имена существительные в два столбика: Обруч, дич, саквояж, плащ, теч, малыш, тягач, гуаш, тираж, чиж , рож, глуш,кирпич, плач, мелоч,гуляш, роскош,престиж,смерч. Обозначь орфограмму. Напиши, какого склонения каждое существительное. Есть два столбика : Ь ПИШЕТСЯ Ь НЕ ПИШЕТСЯ.
Ответ(ы):
Гость:
2 склонение ( без ь) : обруч, саквояж, плащ, малыш,тягач, тираж, чиж, кирпич, плач, гуляш, престиж, смерч. 3 склонение( с ь): дичь, течь, гуашь, рожь, глушь, мелочь, роскошь.
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