Спиши имена существительные в два столбика: Обруч, дич, саквояж, плащ, теч, малыш, тягач, гуаш, тираж, чиж , рож, глуш,кирпич, плач, мелоч,гуляш, роскош,престиж,смерч. Обозначь орфограмму. Напиши, какого склонения каждое сущ...

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Спиши имена существительные в два столбика: Обруч, дич, саквояж, плащ, теч, малыш, тягач, гуаш, тираж, чиж , рож, глуш,кирпич, плач, мелоч,гуляш, роскош,престиж,смерч. Обозначь орфограмму. Напиши, какого склонения каждое существительное. Есть два столбика : Ь ПИШЕТСЯ Ь НЕ ПИШЕТСЯ.

Автор: Гость