Пожалуйста помогите Надо составить диктант из 50 - 70 слов на тему Морфемика. Орфогр??фия. Культура речи

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Пожалуйста помогите Надо составить диктант из 50 - 70 слов на тему Морфемика. Орфогр??фия. Культура речи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жаркий день. Лучи солнца пробиваются сквозь густую зелень ли­ствы. В горле пересохло, хочется пить. Но воды поблизости нет.Путешественник прокладывает путь среди непроходимых лесных зарослей. Трудна дорога. На каждом шагу бесстрашного исследовате­ля этих дремучих дебрей подстерегает смертельная опасность.Что там виднеется среди сучьев дерева? Изогнутая ветвь или ог­ромный удав свесил свое гибкое тело?Впереди поляна. Можно передохнуть. Но и тут нужно быть наче­ку. В кустах мелькнул полосатый бок страшного зверя. Но не заметил он человека, прошел мимо.Усталый путник ложится на траву и внимательно наблюдает. Ле­тают и кружатся разноцветные бабочки и жучки. В чашечки цветов заползают хлопотливые пчелы. Муравьи волокут сухие травинки в свой муравейник. Всюду кипит жизнь, полная приключений.Кажется, так бы и лежал весь день, вглядывался в густые сочные заросли.

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