Пожалуйста помогите Надо составить диктант из 50 - 70 слов на тему Морфемика. Орфогр??фия. Культура речи

Гость: Гость:

Жаркий день. Лучи солнца пробиваются сквозь густую зелень ли­ствы. В горле пересохло, хочется пить. Но воды поблизости нет.Путешественник прокладывает путь среди непроходимых лесных зарослей. Трудна дорога. На каждом шагу бесстрашного исследовате­ля этих дремучих дебрей подстерегает смертельная опасность.Что там виднеется среди сучьев дерева? Изогнутая ветвь или ог­ромный удав свесил свое гибкое тело?Впереди поляна. Можно передохнуть. Но и тут нужно быть наче­ку. В кустах мелькнул полосатый бок страшного зверя. Но не заметил он человека, прошел мимо.Усталый путник ложится на траву и внимательно наблюдает. Ле­тают и кружатся разноцветные бабочки и жучки. В чашечки цветов заползают хлопотливые пчелы. Муравьи волокут сухие травинки в свой муравейник. Всюду кипит жизнь, полная приключений.Кажется, так бы и лежал весь день, вглядывался в густые сочные заросли.