Пожалуйста помогите Надо составить диктант из 50 - 70 слов на тему Морфемика. Орфогр??фия. Культура речи
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Пожалуйста помогите Надо составить диктант из 50 - 70 слов на тему Морфемика. Орфогр??фия. Культура речи
Ответ(ы):
Гость:
Жаркий день. Лучи солнца пробиваются сквозь густую зелень листвы. В горле пересохло, хочется пить. Но воды поблизости нет.Путешественник прокладывает путь среди непроходимых лесных зарослей. Трудна дорога. На каждом шагу бесстрашного исследователя этих дремучих дебрей подстерегает смертельная опасность.Что там виднеется среди сучьев дерева? Изогнутая ветвь или огромный удав свесил свое гибкое тело?Впереди поляна. Можно передохнуть. Но и тут нужно быть начеку. В кустах мелькнул полосатый бок страшного зверя. Но не заметил он человека, прошел мимо.Усталый путник ложится на траву и внимательно наблюдает. Летают и кружатся разноцветные бабочки и жучки. В чашечки цветов заползают хлопотливые пчелы. Муравьи волокут сухие травинки в свой муравейник. Всюду кипит жизнь, полная приключений.Кажется, так бы и лежал весь день, вглядывался в густые сочные заросли.
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