Чтобы быть в ладу со своей совестью нужно

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Классный час по-прежнему остаётся основной формой воспитательной работы в школе. Данный классный час имеет духовно-нравственную направленность. К 12-13 годам подростки хорошо знакомы с такой нравственной категорией, как совесть. Но в число приоритетных ценностей её, чаще всего, не включают, поэтому я считаю, что классный час «Жить в ладу со своей совестью» актуален. В силу своей активности и общительности подростки часто совершают поступки, которые не могут оценить, исходя из своего жизненного опыта. В таких случаях голос совести может оказаться единственной силой, способной уберечь подростка от ошибки и преступления. Сценарий классного часа разработан на основе активных методов воспитания и обучения с применением элементов беседы и дискуссии. Он раскрывает понятие «совесть», содержит материал, не требующий длительной подготовки к мероприятию. На примерах из жизни, из литературных источников у школьников формируется определённое отношение к себе, к окружающим его людям, к миру на основе моральных и духовных ценностей.