Какое проверочное слово у слова Чижи

Русский язык
Какое проверочное слово у слова Чижи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чиж ответ Мне кажется проверочное слово будет Чиж думаю так А может ты неправильно скорее всего правильно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Загадка по слову защита
Ответить
Русский язык
Пожалуйста вставьте по смыслу наречия. Заря погасла, и я решился вернуться (...). Быстрыми шагами прошел я длинную площадь кустов и очутился в не...
Ответить
Русский язык
Чтобы быть в ладу со своей совестью нужно
Ответить
Математика
Учительница записала на доске несколько примеров. Когда ученики решили 9 примеров, на доске осталось 7 нерешенных примеров. Сколько примеров записа...
Ответить
Другие предметы
Сочинение про Маугли
Ответить