Европейские обычаи введённые петром 1 в россии желательно по пунктам:)

История
Европейские обычаи введённые петром 1 в россии желательно по пунктам:)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Петр 1 требовал чтобы мужчины сбривали бороды. требовал чтобы носили одежду европейского покроя, курение табака.
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