Можно ли получить свободные электромагнитные колебания, если вместо катушки взять прямой проводник?

Физика
Можно ли получить свободные электромагнитные колебания, если вместо катушки взять прямой проводник?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нет только катушкой))))
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