Смешали два раствора серной кислоты : 240г 30%-го и 180г 5%-го. рассчитайте массовую долю кислоты в полученном растворе.

Химия
Смешали два раствора серной кислоты : 240г 30%-го и 180г 5%-го. рассчитайте массовую долю кислоты в полученном растворе.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
240*0.30=60 г 180*0.05=9 г 60+9=69 г всего H2SO4 240+180=420 г всего раствора 69/420*100=16.5%
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