Составь и запиши предложение с местоимение ОНИ, употребил его в форме творить нег?? падеж с предлогом С.

Русский язык
Составь и запиши предложение с местоимение ОНИ, употребил его в форме творить нег?? падеж с предлогом С.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я решил, что больше никогда не буду С НИМИ разговаривать.
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