Напишите сочинение на тему : Родина
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Напишите сочинение на тему : Родина
Ответ(ы):
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Родина Сначала мы Любим то место, где родились и выросли. Человек прежде всего узнаёт свой дом сад, в котором запоминает каждую яблоню каждую стёжку. Сердце никогда не забудет дом матери игры детство дорогу в школу. Мы любим берёзу, которая растет У родного дома, тихую речку свою городскую улицу. Так начинается любовь к родной родине.
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