Найдите производную функции: а)f(x)=(x^3-2x^2+3)^17 б)f(x)=sqrt 4x^2+5 в)f(x)=sqrt 1-x^4+1/x^2+3 г)f(x)=(3-x^3)^5+ sqrt2x-7

Алгебра
Найдите производную функции: а)f(x)=(x^3-2x^2+3)^17 б)f(x)=sqrt 4x^2+5 в)f(x)=sqrt 1-x^4+1/x^2+3 г)f(x)=(3-x^3)^5+ sqrt2x-7
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A) б) г)
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