Каким вы представляете поэта К. Д. Бальмонта? запишите своё рассуждение ( внешний вид описывать не надо ) у меня нет своих мыслей СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!

Литература

Каким вы представляете поэта К. Д. Бальмонта? запишите своё рассуждение ( внешний вид описывать не надо ) у меня нет своих мыслей СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!

Автор: Гость