Каким вы представляете поэта К. Д. Бальмонта? запишите своё рассуждение ( внешний вид описывать не надо ) у меня нет своих мыслей СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
Литература
Каким вы представляете поэта К. Д. Бальмонта? запишите своё рассуждение ( внешний вид описывать не надо ) у меня нет своих мыслей СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
Ответ(ы):
Гость:
Я представляю поэта: высоким , умным, красивым , добрым, у него есть борода и волосы....
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