В доме моды 15 художников модельеров представили весеннюю коллекцию верхней одежды:плащи ,пальто , и куртки . Они показали 24 пальто плащей в 7 раз больше ,чем пальто , а курток в 4 раза меньше чем пальто и плащей вместе . Скол...

Математика

В доме моды 15 художников модельеров представили весеннюю коллекцию верхней одежды:плащи ,пальто , и куртки . Они показали 24 пальто плащей в 7 раз больше ,чем пальто , а курток в 4 раза меньше чем пальто и плащей вместе . Сколько моделей верхней одежды подготовил для показа один модельер , если каждый из них представил одно и то же число моделей

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