В доме моды 15 художников модельеров представили весеннюю коллекцию верхней одежды:плащи ,пальто , и куртки . Они показали 24 пальто плащей в 7 раз больше ,чем пальто , а курток в 4 раза меньше чем пальто и плащей вместе . Скол...
Математика
В доме моды 15 художников модельеров представили весеннюю коллекцию верхней одежды:плащи ,пальто , и куртки . Они показали 24 пальто плащей в 7 раз больше ,чем пальто , а курток в 4 раза меньше чем пальто и плащей вместе . Сколько моделей верхней одежды подготовил для показа один модельер , если каждый из них представил одно и то же число моделей
Ответ(ы):
Гость:
Надо узнать сколько плащей 24х7=168 плащей теперь узнаем сколько всего пальто и плащей и одновременно узнаем сколько курток 24+168=192 192:4=48 теперь узнаем сколько вообще было моделей и узнаем сколько показал один модельер моделей (24+168+48):15 =16 моделей
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Математика