Масса 5 гранатов - 1 кг. Из 2 килограммов гранатов съели 7 гранатов. Сколько гранатов осталось?
Математика
Масса 5 гранатов - 1 кг. Из 2 килограммов гранатов съели 7 гранатов. Сколько гранатов осталось?
Ответ(ы):
Гость:
5 грантов 1 кг. 5*2=10 гранат 10 гранат=2 кг. 10-7=3 гр. Ответ:Осталось 3 гранаты.
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