C помощью суффиксов образуй однакоренные слова.Напиши.Выдели части слова. Наташа-??аташенька, Маша-..., Юля-...., Люда-...., Вера-...., Юра-....,

Русский язык
C помощью суффиксов образуй однакоренные слова.Напиши.Выдели части слова. Наташа-??аташенька, Маша-..., Юля-...., Люда-...., Вера-...., Юра-....,
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наташа-Наташенька, Маша- Машенька,Юля-Юленька(суффикс "еньк"); Люда-Людочка, Вера -Верочка, Юра -Юрочка (суффикс "очк")
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Кто знает как строить графики с модулем без модуля,там по тригонометрии графики.?
Ответить
Биология
Что такое соматический рефлекс
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста решить
Ответить
Математика
Найдите наименьшее значение функции y= -2x^2+18x-12
Ответить
Математика
На листочек 8-3 6/7 б) 5 13/15+1 7/12
Ответить