C помощью суффиксов образуй однакоренные слова.Напиши.Выдели части слова. Наташа-??аташенька, Маша-..., Юля-...., Люда-...., Вера-...., Юра-....,
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C помощью суффиксов образуй однакоренные слова.Напиши.Выдели части слова. Наташа-??аташенька, Маша-..., Юля-...., Люда-...., Вера-...., Юра-....,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наташа-Наташенька, Маша- Машенька,Юля-Юленька(суффикс "еньк"); Люда-Людочка, Вера -Верочка, Юра -Юрочка (суффикс "очк")
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