Кто знает как строить графики с модулем без модуля,там по тригонометрии графики.?

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Нужно строить как обычные графики. Например табличным методом, только при этом учитываем модуль (т.е. отрицательные числа принимаем положительными. Смотри ниже два примера с модулем и без него В тоем случае отрицательная часть от х=2 до х=4