Выразить в граммах и килограммах следующие массы:450г 500 мг;150г 700 мг;50г 200мг

Физика
Выразить в граммах и килограммах следующие массы:450г 500 мг;150г 700 мг;50г 200мг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
450 г; 0,45 кг 0,5 г; 0, 0005 кг 150 г; 0,15 кг 0,7 г; 0,0007 кг 50 г; 0,05 кг 0,2 г; 0,0002 кг
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