Почему в средневековом обществе возникла потребность в университететском образовании?
История
Почему в средневековом обществе возникла потребность в университететском образовании?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большинство писарей получало какие-то начатки университетского образования, не дойдя до степеней, или ограничившись степенью бакалавра. ... Средневековоеобщество испытывало потребность в более глубоком изучении права, богословия, медицины.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Английский язык
Математика
Дана десятичная дробь 6,73401852 вычеркните одну цифру после запятой так чтобы дробь а.)увеличилась б.)уменьшилась. баллов!!!