Почему в средневековом обществе возникла потребность в университететском образовании?

История
Почему в средневековом обществе возникла потребность в университететском образовании?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большинство писарей получало какие-то начатки университетского образования, не дойдя до степеней, или ограничившись степенью бакалавра. ...  Средневековоеобщество испытывало потребность в более глубоком изучении права, богословия, медицины.
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