Дана десятичная дробь 6,73401852. Вычеркните одну цифру после запятой так, чтобы дробь : а) увеличилась; б) уменьшилась.Для каждого случая укажите все решения.

Математика
Дана десятичная дробь 6,73401852. Вычеркните одну цифру после запятой так, чтобы дробь : а) увеличилась; б) уменьшилась.Для каждого случая укажите все решения.
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Автор: Гость
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Гость:
А) о убираешь б) 7 убираешь вот тебе и ответ
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