Дана десятичная дробь 6,73401852. Вычеркните одну цифру после запятой так, чтобы дробь : а) увеличилась; б) уменьшилась.Для каждого случая укажите все решения.

Математика

Дана десятичная дробь 6,73401852. Вычеркните одну цифру после запятой так, чтобы дробь : а) увеличилась; б) уменьшилась.Для каждого случая укажите все решения.

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