Cao → Ca(OH)2 → CaCl2 → CaCo3 → CO2
Химия
Cao → Ca(OH)2 → CaCl2 → CaCo3 → CO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) СаО+H2O=Ca(OH)2 2)Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+ 2H2O 3)CaCl2+K2CO3= 2KCl + CaCO3 (осадок) 4)CaCO3 == CO2 +Н2О при нагревании.
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