Cапоставьте горожан крестьян монахов и рыцарей по плану а)способок обеспеченива?? себя б)отношение к своей деятельности в)качества харакетра г)что ценили в жизни
История
Cапоставьте горожан крестьян монахов и рыцарей по плану а)способок обеспеченива?? себя б)отношение к своей деятельности в)качества харакетра г)что ценили в жизни
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Гость:
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