Cапоставьте горожан крестьян монахов и рыцарей по плану а)способок обеспеченива?? себя б)отношение к своей деятельности в)качества харакетра г)что ценили в жизни

История

Cапоставьте горожан крестьян монахов и рыцарей по плану а)способок обеспеченива?? себя б)отношение к своей деятельности в)качества харакетра г)что ценили в жизни

Автор: Гость