Помогите пожалуйста мне очень важно так вот История (6 б) класс вопрос:используя текст параграфа составьте рассказы на тему путешествие по средневековому миру простите за ошибки (: это реально срочно

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Средневековье - удивительная сраница в истории Западной Европы. Это мир рыцарских турниров и гербов, крестовых походов и костров инквизиции, утопающих в роскоши феодальных замков и умирающих от голода и болезней деревень и городов. Это мир Карла Великого и Мухаммеда, Ричарда Львиное Сердце и Жанны д'Арк, Робина Гуда и короля Артура. Великодушие и жестокость, роскошь и нищета, благородство и предательство были в этом мире настолько яркими и контрастными, а герои этой эпохи настолько легендарными, что этот мир часто представляется нам волшебной сказкой. Но это реальная историческая эпоха в жизни человечества, длившаяся более 1000 лет - с середины V до конца XV века. Какой была эта эпоха на самом деле? Что представляла собой Европа в этот период? Чтобы ответить на эти вопросы мы должны обратиться к рассказам современников Средневековья. Но эти рассказы не будут похожи один на другой: представитель каждого из четырех сословий, которые население Европы делилось в средние века по своим правам и обязанностям, - священник, рыцарь, крестьянин и горожанин - каждый расскажет о "своей" средневековой Европе, совершенно не похожей на другие. И это не удивительно: не только права и обязанности, не только имущественное положение и быт, но даже мировоззрение, культура поведения и образ мышления каждого сословия имели свои значительные и неповторимые особенности. Выберите себе проводника - представителя одного из сословий - и он поведет вас в удивительное путешествие по своему миру средневековой Европы.