Выпишите те пары слов, в которых ударение выполняет смыслоразличительную функцию. Составьте с этими словами предложения. Вычитать – вычитать, транспорт – транспорт, замковый – замковый, пора-пора, фольга – фольга, каталог – к...
Русский язык
Выпишите те пары слов, в которых ударение выполняет смыслоразличительную функцию. Составьте с этими словами предложения. Вычитать – вычитать, транспорт – транспорт, замковый – замковый, пора-пора, фольга – фольга, каталог – каталог, блесна-блесна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВЫчитать провинившегося ученика. — ВычитАть расходы из бюджета. ЗАмковый стиль символизировал роскошь. — ЗамкОвый камень укладывается в последнюю очередь. Кожная пОра очень закупорена. — ПорА приступать к работе.
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