Выпишите те пары слов, в которых ударение выполняет смыслоразличительную функцию. Составьте с этими словами предложения. Вычитать – вычитать, транспорт – транспорт, замковый – замковый, пора-пора, фольга – фольга, каталог – к...

Гость: Гость:

ВЫчитать провинившегося ученика. — ВычитАть расходы из бюджета. ЗАмковый стиль символизировал роскошь. — ЗамкОвый камень укладывается в последнюю очередь. Кожная пОра очень закупорена. — ПорА приступать к работе.