Здійснити перетворення мідь-купрум2нітроген-купрум2гідроксид-купрум2оксид-мідь
Химия
Здійснити перетворення мідь-купрум2нітроген-купрум2гідроксид-купрум2оксид-мідь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Cu + O2 = 2CuOCuO + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2OCu(NO3)2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaNO3Cu(OH)2 -> CuO + H2O
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