Срочно плиззз только 1

Гость: Гость:

Идёт человек по лесу. На деревьях тяжёлые снеговые шапки. Ёлки выпрямились . Большие еловые лапы держат снег. Аберёзки согнулись дугой. Человек стряхнул палкой снежок. Русская красавица вытянулась вздохнула. Oт одного дерева к другому идёт писатель Михаил Пришвин. Он освобождает деревья от снежного плена