Срочно плиззз только 1
Русский язык
Срочно плиззз только 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идёт человек по лесу. На деревьях тяжёлые снеговые шапки. Ёлки выпрямились . Большие еловые лапы держат снег. Аберёзки согнулись дугой. Человек стряхнул палкой снежок. Русская красавица вытянулась вздохнула. Oт одного дерева к другому идёт писатель Михаил Пришвин. Он освобождает деревья от снежного плена
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