Какие изменения могут произойти в Африканской платформе, если и дальше будет расширяться зона Восточно-Африканских разломов?
География
Какие изменения могут произойти в Африканской платформе, если и дальше будет расширяться зона Восточно-Африканских разломов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может отколоться часть, и образоваться новый остров.
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