Какие изменения могут произойти в Африканской платформе, если и дальше будет расширяться зона Восточно-Африканских разломов?

География

Какие изменения могут произойти в Африканской платформе, если и дальше будет расширяться зона Восточно-Африканских разломов?

Автор: Гость