Помогите пожалуйста 176 задание очень нужно

Гость: Гость:

Текут молочные реки. Печи пекут вкусные пироги. Летит злая Баба-яга. Избушка поворачивается к лесу задом, к доброму молодцу - передом. Злится Кощей Бессмертный аж дрожь его берет. Иван Царевич с серым волком борется. Колобок лисе попался. А лиса Колобка обманывает. Волк Иваном Царевичем побит.