Помогите нужен текст на английском из 10 предложений желательно покороче
Английский язык
Помогите нужен текст на английском из 10 предложений желательно покороче
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О чем должен быть текст на английском?
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