Cашко загадав деяке число відняв від нього 1,05.Потім отриманну різницю помножив на 0,8 до добутку додав 2,84 отриману суму поділив но 0,01.У результаті отримав 700.Яке число задумав сашко? Можно полным ответом пожалуйста!!!!!!
Математика
Cашко загадав деяке число відняв від нього 1,05.Потім отриманну різницю помножив на 0,8 до добутку додав 2,84 отриману суму поділив но 0,01.У результаті отримав 700.Яке число задумав сашко? Можно полным ответом пожалуйста!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо 700 помножити на 0,01, то результат буде 7.Потім від 7 віднімаємо 2,84=4,16, після 4,16 ділимо на 0,8=5,2 , і в кінці до 4,16+1,05=6,25
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