Дослідіть рух краплинки води у напрямку океан-суходіл-океан.зобразіть його на схемі.завдяки якій властивості географічної оболонки цей рух можливий?
География
Дослідіть рух краплинки води у напрямку океан-суходіл-океан.зобразіть його на схемі.завдяки якій властивості географічної оболонки цей рух можливий?
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Лед массой 1 кг взятый при температуре -5 градусов и довели до полного испарения ка??ое количество теплоты нужна для этого? Задачя точный ответ!