Дослідіть рух краплинки води у напрямку океан-суходіл-океан.зобразіть його на схемі.завдяки якій властивості географічної оболонки цей рух можливий?

География

Дослідіть рух краплинки води у напрямку океан-суходіл-океан.зобразіть його на схемі.завдяки якій властивості географічної оболонки цей рух можливий?

Автор: Гость