Дослідіть рух краплинки води у напрямку океан-суходіл-океан.зобразіть його на схемі.завдяки якій властивості географічної оболонки цей рух можливий?

География
Дослідіть рух краплинки води у напрямку океан-суходіл-океан.зобразіть його на схемі.завдяки якій властивості географічної оболонки цей рух можливий?
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