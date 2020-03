Английский язык 1-4 задание пожалуйста

Гость: Гость:

1. I have got an interesting book about Repin. My friend's sister has got two little children. Is your friend's family big or small? How many children has got your friend? My son has got a lot of Russian books, but he hasn't got English books. Who has any questions? - I have a question. 2. a match - matches a page - pages a patch - patches a dish - dishes a cage - cages a mass - masses a bench - benches 3. Моего друга зовут Лавров. Он живет в Москве. Его семья не очень большая. У него есть жена и двое детей. Жену зовут Мария, а его детей зовут Аня и Николай. Подруга жены Лаврова - молодая женщина. Ей 29 лет. Она лектор. Она преподает английский в институте иностранных языков. У нее очень много студентов. У нее нет плохих студентов. Ее студенты как правило ведут себя хорошо. Дочь моего друга - девочка 10-ти лет. Она ходит в школу. Она так же изучает английский. Она усердно трудится и хорошо знает язык. Она не делает никаких ошибок в английском. Она пионер. Ей нравится читать. Она так же помогает матери по дому. Друг сына Лаврова - маленький мальчик. Я думаю он родился пять или 6 лет назад. Его отец отводит его в детский сад каждое утро. У моего друга есть сестра. Она собирается стать доктором, и в этом году она заканчивает институт. Она молодой коммунист. Она жената. Её муж - инженер. У моего друга нет никаких братьев. Жена моего друга обычно отвозит детей в деревню летом пожить с дедушкой и бабушкой. Они очень сильно любят своих внуков. Она собирается снова отвести их в деревню этим летом. "Есть ли у товарища Лаврова какие-либо дети?" "Да, у него есть двое.". "У его детей есть какие-либо игрушки?" "Да, у них есть некоторые игрушки" 4. 1) What is the friend's name? 2) Where Lavrov lives? 3) Is his family very large? 4) Has he got a wife? and children? 5) Has he got any children? 6) What is his wife's name? 7) What is his children's names? 8) Has comrade Lavrov's wife got any friends? 9) Has Lavrov got any friends? 10) Has Lavrov got any sisters? 11) What is the job of Lavrov? 12) What is the job of Lavrov's wife? 13) Does Lavrov's daugter goes to school? 14) Do Lavrov's children go to school? 15) Do Lavrov's children go to a nursery school?