Сто піратів переносили на берег скрині зі скарбами. Кожну скриню несло сім піраті??. Капітан Сільвер вважає, що під час перенесення всі пірати заробили порівну, оскільки кожен приймав участь у перенесенні 65 скринь. Доведіть, щ...
Математика
Сто піратів переносили на берег скрині зі скарбами. Кожну скриню несло сім піраті??. Капітан Сільвер вважає, що під час перенесення всі пірати заробили порівну, оскільки кожен приймав участь у перенесенні 65 скринь. Доведіть, що капітан помилився.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65*7=455 ( сколько нужно человек для перенесения 65 сундуков) так как у нас всего 100 пиратов а не 455 тогда мы можем посчитать что каждый пират перенёс хотя бы по 40 сундуков и поэтому 40*100=400 а так как у нас должно быть 455 человек то 455-400=55 то есть каждый пират заработал за 40 сундуков но при этом ещё 55 пиратов заработали за дополнительные сундуки то есть можно сказать +1
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