Сто піратів переносили на берег скрині зі скарбами. Кожну скриню несло сім піраті??. Капітан Сільвер вважає, що під час перенесення всі пірати заробили порівну, оскільки кожен приймав участь у перенесенні 65 скринь. Доведіть, щ...

Гость: Гость:

65*7=455 ( сколько нужно человек для перенесения 65 сундуков) так как у нас всего 100 пиратов а не 455 тогда мы можем посчитать что каждый пират перенёс хотя бы по 40 сундуков и поэтому 40*100=400 а так как у нас должно быть 455 человек то 455-400=55 то есть каждый пират заработал за 40 сундуков но при этом ещё 55 пиратов заработали за дополнительные сундуки то есть можно сказать +1