Скільки разів виконаються команди тіла циклу в наведеному фрагменті програми: a:=7; while alt;10 do a:=a+0.5; Выберите один из 4 вариантовответа: 1) 3 2) 10 3) 6 4) Жодного разу

Информатика

Скільки разів виконаються команди тіла циклу в наведеному фрагменті програми: a:=7; while alt;10 do a:=a+0.5; Выберите один из 4 вариантовответа: 1) 3 2) 10 3) 6 4) Жодного разу

Автор: Гость