Скільки разів виконаються команди тіла циклу в наведеному фрагменті програми: a:=7; while alt;10 do a:=a+0.5; Выберите один из 4 вариантовответа: 1) 3 2) 10 3) 6 4) Жодного разу
Информатика
Скільки разів виконаються команди тіла циклу в наведеному фрагменті програми: a:=7; while alt;10 do a:=a+0.5; Выберите один из 4 вариантовответа: 1) 3 2) 10 3) 6 4) Жодного разу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 3) 6 раз После 6-го раза а=10 , следовательно предусловие цикла не соблюдается
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