Чем отличается растительная клетка от животной клетки????
Биология
Чем отличается растительная клетка от животной клетки????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Более прочной клеточной стенкой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите ответить на вопросы контурные карты 5 класс 1 отметьте на карте древнейшие районы земледелия и скотоводства и объясни почему древние люди ...
Английский язык
Математика
История
Выделите события Смутного времени (три варианта) призвание на царствование в Россию польского королевича Владислава захват поляками Торжка за...