Чем отличается растительная клетка от животной клетки????

Биология
Чем отличается растительная клетка от животной клетки????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Более прочной клеточной стенкой
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