Too much/many? fruits and vegetables.
Английский язык
Too much/many? fruits and vegetables.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Many поскольку можно посчитать
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