Выделите события Смутного времени (три варианта) призвание на царствование в Россию польского королевича Владислава захват поляками Торжка захват шведами Новгорода восстание Хлопка Косолапа царствование Лжедмитрия I введе...
История
Выделите события Смутного времени (три варианта) призвание на царствование в Россию польского королевича Владислава захват поляками Торжка захват шведами Новгорода восстание Хлопка Косолапа царствование Лжедмитрия I введение Указа о 5-ти летнем сыске беглых крестьян
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Захват шведами Новгорода восстание Хлопка Колосапа царствование Лжедмитрия I
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