Упростить выражение 4m*7n*2

Математика
Упростить выражение 4m*7n*2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4m*7n*2=56mn -------------------- Просто перемножаем сомножители
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