Пожалуйста, кто понимает Матрицы и метод решения слау методом Жордана-Гаусса!!!!

Математика
Пожалуйста, кто понимает Матрицы и метод решения слау методом Жордана-Гаусса!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И ответ будет для того, кто понимает. Решение в приложении.  И порядок действия и результат вычислений.
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