Помогите решить пожалуйста 2x^2+8x+2=-4 2x^2+8x+2=-1 2x^2+8x+2=1,7
Алгебра
Помогите решить пожалуйста 2x^2+8x+2=-4 2x^2+8x+2=-1 2x^2+8x+2=1,7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x^2+8x+2=-4 2x^2+8x+2+4=0 2х^2+8х+6=0 D = b^2 - 4 * a * c = (8)^2 - 4 * (2) * (6) = 16 x1 = (-b + √(D)) / (2*a) x2 = (-b - √(D)) / (2*a) x1=−1 x2=−3 2x^2+8x+2=-1 2x^2+8x+2+1=0 2х^2+8х+3=0 D = b^2 - 4 * a * c = (8)^2 - 4 * (2) * (3) = 40 x1 = (-b + √(D)) / (2*a) x2 = (-b - √(D)) / (2*a) x1=−2+√10/2 x2=−2−√10/2 2x^2+8x+2=1,7 2x^2+8x+2-1,7=0 2x^2+8x+0,3=0 D = b^2 - 4 * a * c = (8)^2 - 4 * (2) * 0,3 = 61,6 x1 = (-b + √(D)) / (2*a) x2 = (-b - √(D)) / (2*a) x1=−2+√385/10 x2=−2−√385/10
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