Помогите ответить на вопросы 1 отметьте на карте древнейшие районы земледелия и с??отоводства и объясните почему древние люди выбрали именно эти территории для их развития 2 обозначьте места начала обработки кости металлов а та...

История

Помогите ответить на вопросы 1 отметьте на карте древнейшие районы земледелия и с??отоводства и объясните почему древние люди выбрали именно эти территории для их развития 2 обозначьте места начала обработки кости металлов а также начало использования глины как по вашему почему это произошло именно в отмеченных вами регионах срочно надо

Автор: Гость