Помогите ответить на вопросы 1 отметьте на карте древнейшие районы земледелия и с??отоводства и объясните почему древние люди выбрали именно эти территории для их развития 2 обозначьте места начала обработки кости металлов а та...
История
Помогите ответить на вопросы 1 отметьте на карте древнейшие районы земледелия и с??отоводства и объясните почему древние люди выбрали именно эти территории для их развития 2 обозначьте места начала обработки кости металлов а также начало использования глины как по вашему почему это произошло именно в отмеченных вами регионах срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 1 фото - районы земледелия, а на 2 - скотоводства Они выбирали эти территории, потому что там были все необходимые и благоприятные условия
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