Основні ознаки народної казки

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Найголовнішим ознакою казки є те, що її світ і всі події засновані виключно на вигадку. Перераховуючи ознаки казки, слід почати з можливості відірвати читача від буденності і перенести у вигаданий світ, який не має подібності з реальним. Тому як в казковому світі стираються грані простору і часу, і тому є чимало прикладів: тридесяте держава, яка знаходиться за тридев'ять земель, або відлік часу, який обчислюється у чарівній системі такими поняттями, як багато і мало.Казковий час являє собою коло, яке замикається сам на себе. Казка починається в чарівному світі, просторі, де не діють звичні нам закони фізики і час обчислюється зовсім за іншими правилами. Взяти, приміром, найпоширеніший і найулюбленіший прийом, який використовується в казках, - триразове повторення (яке за значимістю займає провідне місце в класифікації «ознаки чарівної казки»). Зазвичай він використовується на самому початку казкових подій і дозволяє сповільнити розвиток дій. Фінал же, навпаки, прискорюється, він, до речі, завжди щасливий і часто завершується весіллям.