Полуостров Камчатка является районом для современного вулканизма. Укажите одно положительное или одно отрицательно еследствие данного явления для жизни человека
География
Полуостров Камчатка является районом для современного вулканизма. Укажите одно положительное или одно отрицательно еследствие данного явления для жизни человека
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Гость:
Нет по моему жить человеку положительно
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