Полуостров Камчатка является районом для современного вулканизма. Укажите одно положительное или одно отрицательно еследствие данного явления для жизни человека

География
Полуостров Камчатка является районом для современного вулканизма. Укажите одно положительное или одно отрицательно еследствие данного явления для жизни человека
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет по моему жить человеку положительно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Номер 11 помогите пожалуйста
Ответить
Литература
Помогите сделать анализ пьесы Пушкина "Пир во время чумы" очень прошу!! хороший анализ, по плану!! даю аж 32 б♥
Ответить
Литература
Что кроется в стихах Жуковского за реальной картиной природы?
Ответить
История
Помогите ответить на вопросы 1 отметьте на карте древнейшие районы земледелия и с??отоводства и объясните почему древние люди выбрали именно эти те...
Ответить
Литература
Основні ознаки народної казки
Ответить