Что кроется в стихах Жуковского за реальной картиной природы?

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«Невыразимое подвластно ль выраженью? » - спрашивает сам Жуковский. В этом и своеобразие лирических картин природы Жуковского-в невыразимом, в возможности услышать в его строках что-то свое, додумать, представить, найти соответствие своему настроению. В этом своеобразие его поэзии. Прежде всего Жуковский - поэт, оставивший нам мелодичные, немного таинственные, волшебные строки, поэт, умеющий понять душу природы, создать близкие сердцу каждого картины, подарить очарование вечера, сладость воспоминаний.